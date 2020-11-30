خلال جلسة جمعت وكيله مع عبد الحفيظ.. صالح جمعة يفسخ عقده ويرحل عن الأهلي مجانا

فسخ صالح جمعة لاعب النادي الأهلي عقده مع الأهلي بالتراضي بعد الجلسة التي جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اليوم الإثنين، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.
ورغم معاناة صالح جمعة من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن اللاعب أجرى عدداً من الاتصالات الهاتفية بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أكد له خلالها رغبته في الرحيل مبدياً استعداده لجلب عرض للرحيل خلال الساعات القادمة.
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