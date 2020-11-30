قومي المرأة ينظم تدريبا للعاملين بوزارة التربية والتعليم

يواصل المجلس القومى للمرأة تنفيذ الأنشطة والفعاليات فى إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، ونظم المجلس لقاء توعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمقر الوزارة، استهدف عددًا من العاملين بالوزارة من الجنسين، فى ضوء التعاون المستمر مع الجهات التنفيذية.

استعرضت شيماء نعيم المديرة العامة للادارة الاستراتيجية بالمجلس دور المجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين وحماية المرأة، ودوره فى وضع ومتابعة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف صد المرأة بالتعاون مع الجهات الشريكة إلى جانب أهمية إبداء الرأى فى القوانين المتعلقة بحماية المرأة من كل اشكال العنف.

كما استعرضت محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 المبنية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030 وبعض أهدف برنامج عمل الحكومة 2018-2022 المرتبطة بحماية وتمكين المرأة فى كافة القطاعات، والتى تشتمل على محاور أربعة أساسية وهى التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعي ومحور الحماية الذى يعتبر محور أساسى لضمان استمرار العمل على تنفيذ استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة ، كما تم استعراض أهمية مرصد المرأة المصرية والذى يعتبر منصة لتجميع كل جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة على المستوى المركزى واللا مركزى.

تضمن اللقاء مناقشة عدد من التدخلات والإجراءات التى يمكن أن تتبناها الوزارة وفق اختصاص عملها من خلال قطاعات الوزارة المختلفة وبالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة منها دعم قدرات ومهارات المرأة العاملة بالوزارة والهيئات التابعة على كل المستويات (التدريب وثقل المهارات)، واستخدام وسائل التكنولوجيا والمعلومات فى توصيل المعلومة بصورة غير تقليدية.

وتقدمت الدكتورة نيرمين النعمانى مسئولة وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بالشكر للمجلس القومى للمرأة على اتاحة الفرصة لتنفيذ هذا اللقاء المثمر.