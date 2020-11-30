أحمد البنداري: ورش عمل لإقامة المشروعات الصغيرة للبيطريين

قال الدكتور أحمد البندارى - عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مدير المركز العلمى بالأزبكية، إنه وضع خطة عمل متكاملة للمركز العلمى، أهم محاورها هو الانتقال من التدريب نظريا، إلى تطبيق التدريبات عمليا، وذلك عقب شكوى العديد من الأطباء البيطريين من اقتصار بعض التدريبات على الجانب النظرى فقط، لافتا إلى أن رؤيته تعتمد أيضا على الاستعانة بالمسئولين فى مجالات التدريب المختلفة، لتحقيق أقصى استفادة للمتدربين، من خلال إجراء زيارات لمزرعة اتحاد المهن الطبية، وعقد العديد من ورش العمل، بالتعاون مع عدة متخصصين من بينهم: الدكتور أمل جلال، والدكتور أحمد حسن، والدكتور مصطفى فاضل والدكتور محمد واعر.

وأضاف البندارى إننا نسير بخطى ثابتة، ونعمل على أن ننير الطريق للطبيب البيطرى من حديثى التخرج، ونعمل فى شتى المجالات نظريا وعمليا، لإكساب الطبيب البيطرة مهارات تؤهله لاختيار التخصص الملائم له، من خلال إتاحة تدريبات بتخصصات مختلفة، مثل ريادة الأعمال، وتدريب الأطباء البيطريين على كيفية تنفيذ المشروعات الصغيرة، ووعد الأطباء البيطريين على مستوى مصر، بتقديم تدريبات وتخصصات جديدة بشكل دورى، بالمركز العلمى بالأزبكية. وأعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام، فتح باب الترشح لانتخابات نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين، يوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020، لمدة عشرة أيام حتى يوم الخميس 10 ديسمبر 2020، بدء من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى، وذلك بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969 - مادة 18، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970 - مادة 33، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 17 نوفمبر 2020.

أولا: يتم فتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة، على مقاعد:

1- رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، على أن يكون المرشح مضى على قيده أكثر من 15 عاما. 2- عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما. 3- عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.



ثانيا: يتم فتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالجيزة، على مقاعد:

1- رئيس النقابة الفرعية بالجيزة على أن يكون مضى على قيده أكثر من 15 عاما. 2- عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما. 3- عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما. وأوضحت النقابة، أنه سيتم تسليم طلبات الترشح شخصيا باليد بمقر النقابة العامة بالقاهرة مقابل إيصال معتمد، أو إرسال طلب الترشح بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على مقر النقابة بالقاهرة-جاردن سيتي - 6 ش الحديقة - دار المهن الطبية، بشرط أن يتم التسجيل في مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل باب الترشح، وذلك طبقا لنص المادة 35 من اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970.