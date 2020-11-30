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السياحة والآثار تكشف حقيقة تحديد موعد موكب المومياوات الملكية

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي لها أن موعد الفعالية الخاصة بعملية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ليس يوم الجمعة الموافق 4/12/2020 كما أشيع، وأنه لم يتم بعد تحديد موعد تنظيم هذه الفعالية.

جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله بشأن موعد تنظيم هذه الفعالية العالمية. 

وأعلنت الوزارة أنه فور تحديد هذا الموعد سيتم الإعلان عنه قبله بوقت كاف، وذلك في إطار حرص الوزارة على الترويج الجيد لهذه الفعالية الهامة والتغطية الإعلامية الموسعة لها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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