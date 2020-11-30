مصادر لـ تحيا مصر: رئيس البرلمان العربي يلتقي الدكتور علي عبد العال الخميس المقبل



قالت مصادر لموقع تحيا مصر أن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، سيلتقي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب يوم الخميس القادم بمقر مجلس النواب في القاهرة، بعد انتخاب العسومي رئيسا للبرلمان العربي.



يأتي ذلك في ضوء اللقاءات التى يعقدها رئيس البرلمان العربي مع المسؤولين في مصر بعد انتخابه مؤخرًا، وبحث سبل التنسيق والدعم لكافة القضايا العربية والإقليمية التى تهم الوطن العربي، وتقديم رؤي وأفكار تدعم موقف الحكومات في مختلف هذه القضايا.



وكان رئيس البرلمان العربي، قد التقي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ منذ أيام، والتقي أيضا وزير الخارجية السفير سامح شكري.



يذكر أن البرلمان العربي أجر في 28 أكتوبر 2020 جلسة إجرائية لانتخاب هيئة مكتب جديدة، بمقر جامعة الدول العربية، أسفرت عن فوز عادل عبدالرحمن العسومي "بالتزكية"بمنصب رئيس البرلمان العربي، وعلاء عابد بمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان العربي بحصوله على أعلى الأصوات.