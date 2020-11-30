مصادر لـ تحيا مصر: رئيس البرلمان العربي يلتقي الدكتور علي عبد العال الخميس المقبل

قالت مصادر لموقع تحيا مصر أن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، سيلتقي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب يوم الخميس القادم بمقر مجلس النواب في القاهرة، بعد انتخاب العسومي رئيسا للبرلمان العربي.
يأتي ذلك في ضوء اللقاءات التى يعقدها رئيس البرلمان العربي مع المسؤولين في مصر بعد انتخابه مؤخرًا، وبحث سبل التنسيق والدعم لكافة القضايا العربية والإقليمية التى تهم الوطن العربي، وتقديم رؤي وأفكار تدعم موقف الحكومات في مختلف هذه القضايا.
وكان رئيس البرلمان العربي، قد التقي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ منذ أيام، والتقي أيضا وزير الخارجية السفير سامح شكري.
يذكر أن البرلمان العربي أجر في 28 أكتوبر 2020 جلسة إجرائية لانتخاب هيئة مكتب جديدة، بمقر جامعة الدول العربية، أسفرت عن فوز عادل عبدالرحمن العسومي "بالتزكية"بمنصب رئيس البرلمان العربي، وعلاء عابد بمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان العربي بحصوله على أعلى الأصوات.
وهنأ رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال ، رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان.. كما هنأ عبد العال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد لفوزه بمنصب النائب الأول للبرلمان العربي .
وقال عبد العال - في برقية التهنئة " أعرب عن خالص التهنئة القلبية وأزكاها للثقة الغالية المستحقة التي صادفت أهلها وأولاكم إياها أعضاء البرلمان العربي، لتستكملوا ما بدأتموه من مسيرة عطاء وارفة الظلال يانعة الثمار، وإدارة دفة العمل في البرلمان العربي في مرحلة دقيقة تمر بها أمتنا العربية".
وأكد عبدالعال الثقة في أن رئاسة العسومي للبرلمان العربي ستدفع بالتعاون العربي إلى آفاق أوسع من التعاون والإنجاز وحشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم القضايا العربية والمساهمة في إيجاد حلول عادلة لها، كما نثق في قدرتكم على تحقيق الأهداف المنوطة ببرلمانكم الموقر ورأب الصدع ومواجهة مخططات الفرقة.
وأضاف عبدالعال - في برقية تهنئة - أن فوز النائب المصري علاء عابد بهذا المنصب الرفيع انما يعكس قدر الثقة التي يحظى بها من أعضاء البرلمان العربي، لما يتمتع به من خبرة في العمل البرلماني .. متمنيا له النجاح والتوفيق لفتح آفاق أوسع من التعاون العربي وحشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم القضايا العربية.
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