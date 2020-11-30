البرلمان العربي: توفير رعاية شاملة لكبار السن بعد ارتفاع نسبة هذه الشريحة المجتمعية

طالب البرلمان العربي بضرورة تعزيز وتوفير الرعاية الشاملة لكبار السن في المجتمعات العربية، نظرا للارتفاع المطرد لهذه الفئة العمرية في المجتمعات العربية.
وأكدت الدكتورة مستورة الشمري، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، دعم البرلمان العربي للخطط الوطنية لدعم وحماية حقوق كبار السن، والإستراتيجية العربية لكبار السن التي تُغطي الفترة من 2019م إلى 2029م.
وقالت إن البرلمانات العربية تأتي في طليعة المؤسسات المعنية بالنهوض بواقع كبار السن وحل مشكلاتهم وتوفير جميع أشكال الرعاية لهم، وذلك من خلال إقرار التشريعات الوطنية التي تُقَنِن حقوقهم، وتفرض التزامات على الدولة وعلى المجتمع وعلى أفراد أسر المسنين لتلبية جميع احتياجاتهم وإشراكهم في جهود التنمية المجتمعية.
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وأكدت أن الظروف الطارئة التي تجتاح العالم اليوم بسبب جائحة "كورونا" تفرض على البرلمانيين العرب وجميع الحكومات والمؤسسات الوطنية في الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك إيلاء المزيد من الاهتمام والرعاية لكبار السن في ظل هذه الظروف الطارئة.
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