117 مقعد لحزب مستقبل وطن...تحيا مصر يرصد نصيب الأحزاب من مقاعد البرلمان الفردية حتي الآن

رصد موقع تحيا مصر حصص الأحزاب السياسية علي مستوي المقاعد الفردية لانتخابات مجلس النواب، بعد حسم جولات المرحلة الأولي وإعادتها، والجولة الأولي من المرحلة الثانية، ولا يتبقي سوي إعادة المرحلة الثانية، بواقع 100 مقعد، ستجري عليها فى الأسبوع الأول من ديسمبر.



مقاعد مجلس النواب الفردية مقدرة وفق القانون بـ284 مقعد، كان منها 143 مقعد بالمرحلة الأولي و141 مقعد بالمرحلة الثانية، بالمرحلة الأولي أجريت الانتخابات الفردية علي 142 بعد تأجيل المنافسة علي مقعد دائرة ديرمواس، بالمنيا وتم حسم 32 مقعد من الجولة الأولي وأجريت جولة الإعادة علي 110 مقعد، وبالجولة الأولي من المرحلة الثانية حسمت 41 مقعد من أصل الـ141 ويتبيقي 100 مقعد لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية، فى الوقت الذي توفي أحد النواب الفائزين من الجولة الأولي للمرحلة الثانية عن حزب الشعب الجمهوري ومن المنتظر أن تجري عليها انتخابات تكميلية بعد انطلاقة مجلس النواب الجديدة.

برصد موقع تحيا مصر لإجمالي حصص الأحزاب السياسية في نتيجة الانتخابات الفردية حتي الآن، حصل حزب مستقبل وطن علي 117 مقعد فردي حتي الآن، وحصل حزب الشعب الجمهوري علي 17 مقعد فردي حتي الآن توفي منهم واحد، ليكون نصيبهم من المقاعد الفردية 16 مقعد حتي الآن، وحزب حماة الوطن حصل علي 4 مقاعد، وحزب النور حصل علي 7 مقاعد، وحزب الوفد حصل علي مقعدين، وحزب الحرية حصل علي مقعدين، وحصل المستقلون علي 34 مقعد، ليكون إجمالي المقاعد المحسومة حتي الآن 183 مقعد من أصل 284 ومنتظر 100 في إعادة المرحلة الثانية بالإضافة إلي مقعد ديرمواس ومقعد بنها وكفر شكر الذي توفي نائبه الفائز.

بجولة الإعادة المنتظرة في ديسمبر المقبل للمرحلة الثانية، والمقرر لها 100 مقعد، يخوضها حزب مستقبل وطن، بـ69 مرشح ويخوضها المستقلين بـ101، ويخوضها حزب الشعب الجمهوري بـ10 مرشحين، وحزب الوفد بـ6مرشحين، وحزب مصر الحديثة 2مرشحين، وحزب حماة الوطن، بـ3مرشحين، وحزب المحافظين بـ1 مرشح، وحزب المؤتمر بـ3مرشحين، وحزب التجمع بـ1مرشح، وحزب الحركة الوطنية بـ2مرشحين وحزب الحرية1 مرشح، وحزب المصري الديمقراطي 1مرشح، ليكون إجمالي المرشحين 200 مرشح للمنافسة علي 100 مقعد من المقاعد المتبقية بالمرحلة الثانية علي مستوي 13 محافظة.

