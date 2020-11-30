أورنج تقدم باقة التعليم لدعم طلاب الثانوية.. تحيا مصر يوضح تفاصيلها

أعلنت أورنج عن تقديم باقة التعليم لدعم طلاب الصف الأول الثانوي، للدراسة على التابلت في إطار نظم التعليم الجديدة، وإيمانًا من أورنج بدورها المجتمعى لتشجيع عملائها.

باقات أورنج

وقالت أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "مفاجأة اورنچ لطلاب الصف الأول الثانوي الحاصلين على تابلت التعليم المصري، استلم خط التعليم مجاناً من فروع اورنچ واحصل على باقة GO تعليم واستمتع بـ 1000 ميجا إنترنت على المواقع التعليمية بـ 5 جنيه فقط".





والجدير بالذكر أن أورنج تقدم الكثير من العروض على الباقات وتدعم الطلاب حيث أنها خلال الشهور الماضية كرمت طلاب الثانوية العامة الأوائل ودعمت طالب الفريسكا الشهير.

