القبض على قاتلة طفلها الرضيع وإلقاؤه بمقابر منيا القمح (تفاصيل صادمة)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من ضبط ربة منزل قامت بإلقاء نجلها حديث الولادة خلف مقابر النصارى بمنيا القمح، وتم إحالتها الي لنيابة العامة للتحقيق معها وحاري تحرير محضر بالواقعة.

كان أحد أهالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، عثر على طفل حديث الولادة ملقى خلف مقابر النصارى بندر منيا القمح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته الي نيابة منيا القمح للتحقيق.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وروظ بلاغا لمركز شرطة منيا القمح من أحد المواطنين، بالعثور على طفل حديث الولادة ملقى خلف مقابر النصارى بندر منيا القمح.