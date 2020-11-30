نور هاشم : " لائحة الشيوخ " جاءت متوافقة مع الدستور وعبرت عن رؤية الأحزاب



قال النائب نور هاشم ، عضو مجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون اللائحة الداخلية ،ترجمت رؤية الأحزاب وأعضاء المجلس وخرجت بالتوافق في غالبية المواد .

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وأكد هاشم في بيان صحفي أن نصوص اللائحه خرجت منضبطه ومتوافقه مع الدستور وترجمت نصوص الدستور لتبدا الغرفه الثانيه من التشريع مهام عملها عقب إقرار اللائحه لاستكمال البنيان التشريعي .

وأشار الي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

ووجه نور هاشم ، الشكر لاعضاء اللجنة الخاصة لوضع اللائحة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، مؤكدا ان خروج اللائحة بذلك التوافق يؤكد ان اللجنة كانت حريصة علي الأخذ بكافة آراء المشاركين .

وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب

