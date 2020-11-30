طارق تهامي: نصوص اللائحة متوافقة مع الدستور والمناقشات ترجمت رؤية الأعضاء وأثرت الحياة النيابية

علق النائب الوفدي طارق تهامي، عضو الشيوخ، علي المناقشات التي تمت اليوم على اللائحة الداخلية بالجلسة العامة، بمجلس الشيوخ، بأنها بنائة وعبرت علي التركيبة السياسية، حيث ضمت أصحاب الفكر السياسي المستنير، خاصة أن الشيوخ يضم قامات حزبية و كفاءات فنية في كافة المجالات.

وأضاف تهامى، في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب الجلسة بأن المناقشات أثرت الحياة النيابية وترجمت رؤية الأحزاب وأعضاء المجلس وخرجت بالتوافق في عدد كبير منها، لتحدد اختصاصات وواجبات الاعضاء طبقا للدستور.

وتابع تهامي بأن رئيس الشيوخ، أرسل اللائحة إلى رئيس الجمهورية تمهيدًا لإرسالها إلي مجلس النواب، لخروجها في صيغة قانون على غرار لائحة مجلس النواب المصدرة برقم 1 لسنه 2016.

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ولفت تهامي بان النواب اجمعوا علي ان نصوص اللائحه خرجت منضبطه ومتوافقه مع الدستور وترجمت نصوص الدستور لتبدا الغرفه الثانيه من التشريع مهام عملها عقب إقرار اللائحه لاستكمال البنيان التشريعي .