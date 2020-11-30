هاتفيًا.. بومبيو والبرهان يناقشان ترتيبات رفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب

تلقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

تناول البرهان وبومبييو خلال الإتصال الهاتفي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية، العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وبحث رئيس مجلس السيادة ووزير الخارجية الأمريكي خلال الإتصال الهاتفي الترتيبات المتصلة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الأسابيع المقبلة.

كما تناولا خلال الإتصال الهاتفي ما تشهده جمهورية اثيوبيا من أحداث وضرورة التوصل الى تسوية سلمية للنزاع بما يحقق السلام الإقليمي ويعزز الأمن في المنطقة.

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إلى ذلك عبر وزير الخارجية الأمريكي عن تقدير بلاده لإستضافة السودان للآجئين الأثيوبيين رغم الظروف الإقتصادية الإستثنائية التي يشهدها.