شاكر وسفير اليابان يشهدان توقيع عقد مشروع تحديث العدادات بشمال القاهرة

جدة - نرمين السيد - شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، وسفير اليابان لدى مصر نوكى ماساكى، توقيع عقد "مشروع تحديث نظام إدارة التوزيع وإدخال البنية التحتية للعدادات المتقدمة فى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء"، وذلك بقرض من الحكومة اليابانية بقيمة تبلغ نحو 96 مليون دولار، بين الشركة القابضة للكهرباء وشركة (تويوتا تسوشو) وشركة (السويدى إلكتريك للتجارة والتوزيع).





وقال السفير اليابانى، فى تصريح اليوم الاثنين، إن تعزيز وتحديث قطاع الكهرباء له أهمية شديدة لتقديم حياة أفضل فى مصر مع سرعة نمو الاقتصاد والسكان بها، ولتحقيق هذا الهدف، فإن توزيع الكهرباء أيضًا يحتاج لتطوير.

وفى عام 2016، استجابت الحكومة اليابانية بشكلٍ إيجابى لطلب الجانب المصرى من خلال الموافقة على تقديم قرض بمبلغ 25 مليار ين يابانى، ما يعادل 240 ميلون دولار، لتحديث نظام توزيع الكهرباء بالإسكندرية وشمال القاهرة وشمال الدلتا.

ولفت إلى أن المشروع سيحسن من كفاءة توزيع الطاقة عن طريق تحديث نظام إدارة البنية التحتية وإدخال البنية التحتية للعدادات المتقدمة، كما سيخفض انقطاع التيار الكهربائى بنسبة 20% وستزيد كفاءة تحصيل فواتير الكهرباء، وسيتم تجنب سرقات الكهرباء، كما أن تقليل الفاقد فى عملية توزيع الكهرباء سيكون له أثر إيجابى على المناخ.

وأشاد السفير بالشراكة المصرية اليابانية فى هذا المشروع، مشيرًا إلى أن علاقة الصداقة الطويلة التى تربط شركة تويوتا تسوشو مع مصر، كمقاول رئيسى للمشروع، وشركة هيتاشى إيه بى بى المصنع لنظام توزيع الكهرباء.

كما أوضح السفير، أن اليابان لها باع طويل فى دعم هذا القطاع المحورى للتنمية فى مصر، وهو قطاع الكهرباء والطاقة، بالتزامات تقدر بـ 2.1 مليار دولار حتى الآن، حيث شملت الإنجازات الأخيرة إنشاء محطة توليد الطاقة بالرياح بجبل الزيت على ساحل البحر الأحمر، ومحطة كهرباء شمال القاهرة.

كما وعد السفير بالاستمرار فى العمل عن كثب من أجل تحسين حياة الناس من خلال مشروعات فى قطاع الكهرباء والطاقة من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، أعرب وزير الكهرباء عن تقديره لدعم اليابان الطويل لقطاع الكهرباء والطاقة فى مصر، وعن رغبته فى تعزيز هذا التعاون الثنائى بين مصر واليابان.

حضر التوقيع المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، والمهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومدحت ماهر محمود شحاتة المدير العام لشركة (السويدى إلكتريك للتجارة والتوزيع)، وأومورا يوشيفومى الممثل الرئيسى لمكتب الجايكا بمصر، والسيد ناميكاوا هيروكى مدير عام قطاع مشاريع البنية التحتية للطاقة بشركة (تويوتا تسوشو)، وكوياما توكوجى المدير العام لمكتب التمثيل بالقاهرة لشركة (تويوتا تسوشو).