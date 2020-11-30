مرصد الأزهر: التعامل على أساس العرق أو اللون يهدد استقرار المجتمعات

وشدد المرصد، فى بيان اليوم الإثنين، على أن التعامل على أساس العرق أو اللون أو الدين أخطر ما يهدد استقرار المجتمعات.
وجاء بيان المرصد بعدما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسر فى الحكومة الكتالونية بالمملكة الإسبانية، تنفيذَ مشروع يحمل اسم: "التمكين من أجل الإدماج"، وذلك للقضاء على العنصرية وكراهية الأجانب، وتحديدًا "الإسلاموفوبيا".
ومن المقرِّر أن يستمر هذا المشروع الذى يستهدف الشباب لمدة عامين فى نحو 20 مدرسة ثانوية ومنشأة مدنية بإقليم كتالونيا، وسيتم تنفيذه بمساعدة مؤسسة مارياناو التى طبَّقت بالفعل هذا النهج فى بعض مناطق مدينة برشلونة.
من ناحية أخرى، أطلقت مؤسسة "الفنار" أول أمس، القصة الكاريكاتورية الكوميدية القصيرة التى تحمل اسم: "الضواحى 2"، باللغات: القطلونية، والإنجليزية، والعربية، كأداة من أدوات مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا فى إطار المشروع الأوروبى "أوقفوا الإسلاموفوبيا".
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