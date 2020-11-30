الصحة تنظم ورشة عمل بالتعاون مع طب هارڤارد حول مستجدات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إن الورشة تأتى ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبى المهنى.
وأوضح أن تلك الورشة تكملة لورشة العمل التى بدأت يوم 21 نوفمبر، مبينا جدول ورش العمل اليوم وغدًا، حيث يمكن تسجيل الحضور من خلال https://bit.ly/2IUkXMW، ويمكن حضور ورشة العمل أونلاين على تطبيق Zoom من خلال اللينكhttps://bit.ly/36Q7jTy.
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