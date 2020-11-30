الفائز بجائزة نيوتن العلمية: مصر تبذل جهودا كبيرة للتخلص من مخاطر فيروس سى

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الإثنين، الدكتور ماركو زكى، مدرس الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بجامعة المنيا، والفائز بجائزة نيوتن العلمية 2020، بحضور جيفرى آدامز، السفير البريطانى بالقاهرة.





وخلال فعاليات التكريم، أشار الوزير إلى أن البعثات المصرية للخارج مستمرة منذ عهد محمد على، مؤكدا أن العلم أساس أى دولة، مشددا على أهمية دعم الأبحاث العلمية التى تعود على المجتمع بفائدة ملموسة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، متابعة الرئيس للمبعوثين المصريين وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالبحث العلمى ومنظومة البعثات المصرية للخارج، مشيرا إلى أن مشروع الدكتور ماركو زكى، حول "البيئة المكروية للكبد - محرك لسرطان الخلايا الكبدية"، مشروع مشترك بين إدارة البعثات بقطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، وبرنامج نيوتن مشرفة، والمركز الثقافى البريطانى.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أنه تم تطوير المشروع بالتعاون بين جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة، ويركز على اكتشاف وسائل وطرق مختلفة لوقف انتشار سرطان الكبد، من خلال إيجاد المؤشرات الحيوية فى الدم، لافتا إلى أن قيمة الجائزة التى حصل عليها الدكتور ماركو سيكون نصفها لاستكمال دراسته، والنصف الآخر لإنشاء معمل بكلية الصيدلة جامعة المنيا على غرار المعمل الذى عمل به الدكتور ماركو لإنهاء مشروعه.

ومن جانبه، أعرب السفير البريطانى عن سعادته بقرار الدكتور ماركو زكى باستخدام نصف أموال الجائزة لبناء معمل أبحاث بجامعة المنيا، مؤكدا أنه مثال رائع على المساهمة التى يمكن أن تقدمها جائزة نيوتن وصندوق نيوتن لتطوير البنية التحتية العلمية فى دول مثل مصر، معربا عن تطلعه لتعاون أقوى بين المملكة المتحدة ومصر فى مجال العلوم والابتكار فى السنوات القادمة.

وأوضح أن الدكتور ماركو، سيواصل توسيع معرفته وخبرته فى هذا المجال من خلال التعاون مع جامعتى برمنغهام وكامبريدج فى المملكة المتحدة، حيث حصل أيضًا على درجة الدكتوراه فى العلوم الطبية من جامعة نيوكاسل، فضلا عن تقديم أبحاثه فى العديد من المؤتمرات الدولية فى جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور ماركو زكى، إن حصوله على تلك الجائزة، من خلفه فريق بحثى كبير، ودعم أسرته المتواصل، موجها الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، لتكريمه اليوم، لافتا إلى أن سبب إصابة ربع المرضى بسرطان الكبد فى مصر يرجع إلى فيروس سى سابقًا، مشيدًا بجهود الدولة الكبيرة فى التخلص والتقليل من مخاطر هذا الفيروس.

وأوضح ماركو أن بحثه العلمى يتلخص فى اكتشاف جين جديد لعلاج سرطان الكبد بجانب أنه سيتم إصدار مضادات مستخلصة من ذلك الجين لتجريب مدى فعاليتها على سرطان الكبد الذى يقوم على التحكم فى خلايا المخ التى تغذى سرطان الكبد، وبذلك سيقلل حجم السرطان بشكل كبير وسيؤدى ذلك لزيادة فعالية الأدوية التى تعالج سرطان الكبد.

وقالت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافى البريطانى فى مصر: "فخورون جدًا بماركو، الذى تم اختياره عام 2015 ضمن أول مجموعة للمنحة منذ 5 أعوام ويسعدنا هذا النجاح"، مشيرة إلى أن التعاون فى العلوم والابتكار هو جوهر عمل علاقاتنا الثقافية، حيث نهدف إلى المساهمة فى التنمية المستدامة والمساواة فى عالم أفضل للجميع.