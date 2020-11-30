القبض على تاجر ملابس لتصوير فيديو «هزلي» بزي الشرطة على «تيك توك»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تاجر ملابس مستعملة، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، له معلومات جنائية، لقيامه بتصوير بعض مقاطع الفيديو «الهزلية» مرتدياً الملابس الأميرية الخاصة بهيئة الشرطة وبصحبته إحدى السيدات، وترويج تلك المقاطع على موقع التواصل الإجتماعى (تيك توك).

ضُبط بحوزته، بعض الملابس الأميرية الخاصة بهيئة الشرطة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.