مصر للطيران تضع روشتة وقائية للعاملين بالقطاع وشركاته التابعة لمواجهة كورونا

تقدم الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران بخالص الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض والإداريين بمستشفي مصرللطيران، وذلك لدورهم المشرف في مواجهة فيروس كورونا ووقوفهم كحائط صد في التعامل مع الأزمة بشكل احترافي.

ووجه زكريا بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للعاملين في هذا الصدد في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني، وذلك علي هامش زيارة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني لمستشفي مصرللطيران للإطمئنان علي تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا في ضوء خطة الدولة في التعامل مع هذا الوباء.

من جانبه صرح الدكتور ايمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخدمات الطبية أنه في ضوء الإجراءات الإحترازية للتعامل مع فيروس كورونا وحفاظا علي الاطقم الطبية والمترددين علي المستشفي من العاملين بقطاع الطيران المدني وعملائها الخارجيين.

تم افتتاح عيادة للصدر بداخل قسم الإستقبال و الطوارئ لإستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بڤيروس كورونا و ذلك طوال أيام الأسبوع ،كما يتم في نفس العيادة عمل مسحات(PCR)حسب الحالة وأعراضها .

و أضاف الدكتور محمد محي مدير إدارة الاستقبال و الطوارئ بمستشفي مصر للطيران أنه في حالة حضور أي مريض يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة أو أعراض تنفسية حادة يتم تقيمه من قبل أطباء الطوارئ تقييمًا شاملًا مع عمل الأشعات والتحاليل اللازمة و إعطائه العلاج اللازم مع المتابعة الجيدة حتي ظهور نتائج التحاليل و الأشعات و من ثم يعاد تقييم الحالة من قبل الأطباء.

و ينصح المريض بالعزل المنزلي مدة لا تقل عن أسبوع مع اعطائه روشته مقدمه من المستشفي و مطابقة لبروتوكول وزارة الصحة مع المتابعة بعيادة الصدر بعد انتهتء فترة العزل.

و في حالة احتياج المريض للحجز بالمستشفي يتم تقييم الحالة جيدا و مدي احتياجها للحجز الداخلي بالمستشفي أو بالملحق الجديد او العزل بالرعاية المركزة.

وبخصوص مرضي العزل المنزلي في حالة ظهور أعراض حادة يتعين عليهم التوجه الي قسم الاستقبال و الطواوئ لإعادة تقييم الحالة من جديد.