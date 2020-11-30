السياحة والآثار: موعد نقل المومياوات الملكية لم يحدد بعد

نفت وزارة السياحة والآثار، تنظيم الفعالية الخاصة بعملية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الذي أشيع أنه سيكون يوم الجمعة الموافق 4 /12 /2020، مؤكدة أنه لم يتم بعد تحديد موعد تنظيم هذه الفعالية.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، في بيانها، أنه فور تحديد الموعد سيتم الإعلان عنه بوقت كافٍ، وذلك في إطار حرص الوزارة على الترويج الجيد لهذه الفعالية الهامة والتغطية الإعلامية الموسعة لها.

يذكر أن إيناس جعفر، نائب المشرف العام المتحف القومي للحضارة المصرية للشؤون الأثرية، قالت إن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ناقش مع ممثلي عدة وزارات عملية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية؛ للوقوف على مستجدات وإجراءات عملية النقل.

وأكدت "إيناس"، في تصريح لـ "دوت الخليج"، أنه حين وصول المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة ستخضع لعدة إجراءات، قبل العرض على الزائرين، أبرزها فك للتغليف الخاص للمومياوات وإداخلها في الوحدة الخاصة بها في العرض ستحتاج إلى وقت قد يقارب 15 يومًا، ويحدده المرممون لتكون جاهزة للعرض والافتتاح.

وأشارت نائب المشرف العام المتحف القومي للحضارة المصرية للشئون الأثرية، إلى أن كل مومياء تضع في وحدة خاصة، يضخ بها نيتروجين للحفاظ عليها من المكروبات أو الفطريات، ويصاحب كل مومياء تابوت خاص بها، إضافةً إلى مومياوات أخرى من دون توابيت.