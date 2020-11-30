لقاء بنادي حدائق الأهرام للنائب محمد سلطان لمتابعة إعادة تأهيل وضبط الشوارع ومحاربة العشوائية

ينظم أعضاء نادى حدائق الأهرام حفلًا للنائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر، لمناقشة نادى حدائق الأهرام الذى مثل جزء خاص فى حياته خلال عضوية مجلس الإدارة منذ عشر سنوات مضت، وذلك لمناقشة إعادة حدائق الأهرام كسابق عهدها.
وقال سلطان، إنه تولى رئاسة مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام خلال الخمس سنوات الماضية وحاول ومعه مجلس إدارة الجمعية إعادة تأهيل وضبط الشوارع ومحاربة العشوائية والتى لم يكن لمجلس إدارة الجمعية صاحب سلطة الولاية عليها بمفرده وتم مخاطبة عدة جهات مختلفة حتى تقوم كل جهة بعملها فى نطاق اختصاصاتها طبقا لما يحدده القانون.
وأكد أنه تحقق جزء بسيط من خطة عمل كبيرة ومنها على سبيل المثال ازدواح طريق الجيش، رصف بعض الشوارع عرض الـ20 متر توسعة طريق الضغط العالي، تغيير لمبات الإضاءة بالكامل لأعمدة إنارة الشوارع إلى لمبات ليد، بناء قسم الشرطة الواقع بمنطقة ط على طريق الضغط مباشرة.
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وأضاف: "لكن نظرا لبطئ تنفيذ الأعمال نتيجة بعض العقبات وتداخل الاختصاصات لعدة جهات مختلفة لم تحقق تلك الأعمال طموحاتكم وطموحنا بالشكل الذى يرضينا جميعا، وهناك عوامل خارجة عن إرادة مجلس الجمعية وتتمثل فى كثرة تداخل الاختصاصات بين مؤسسات الدولة المختلفة مما أدئ إلى بطء وتأخر تنفيذ كل الأعمال المطلوبة".
وتابع: "بمجرد أن لاحت لى فرصة أكبر وأشمل لخدمة أهلى وجيرانى تقدمت بإعتذار عن خوض انتخابات الجمعية ومفضلا خوض انتخابات مجلس النواب، ومن خلال موقعى الجديد سأبذل قصارى جهدي فى مساعدة مجلس إدارة الجمعية الجديد فى التغلب على بعض المشاكل التى كانت تعترضنا فى السابق، حتى نستطيع معا ملاك ومجلس إدارة الجمعية للوصول إلى ما نتمناه جميعا".
وأكد أن كل جهده لن يقتصر على هضبة حدائق الأهرام فقط بل سيمتد ليشمل نطاق الدائرة الانتخابية كاملة.
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