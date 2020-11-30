لقاء بنادي حدائق الأهرام للنائب محمد سلطان لمتابعة إعادة تأهيل وضبط الشوارع ومحاربة العشوائية

ينظم أعضاء نادى حدائق الأهرام حفلًا للنائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر، لمناقشة نادى حدائق الأهرام الذى مثل جزء خاص فى حياته خلال عضوية مجلس الإدارة منذ عشر سنوات مضت، وذلك لمناقشة إعادة حدائق الأهرام كسابق عهدها.

وقال سلطان، إنه تولى رئاسة مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام خلال الخمس سنوات الماضية وحاول ومعه مجلس إدارة الجمعية إعادة تأهيل وضبط الشوارع ومحاربة العشوائية والتى لم يكن لمجلس إدارة الجمعية صاحب سلطة الولاية عليها بمفرده وتم مخاطبة عدة جهات مختلفة حتى تقوم كل جهة بعملها فى نطاق اختصاصاتها طبقا لما يحدده القانون.

وأكد أنه تحقق جزء بسيط من خطة عمل كبيرة ومنها على سبيل المثال ازدواح طريق الجيش، رصف بعض الشوارع عرض الـ20 متر توسعة طريق الضغط العالي، تغيير لمبات الإضاءة بالكامل لأعمدة إنارة الشوارع إلى لمبات ليد، بناء قسم الشرطة الواقع بمنطقة ط على طريق الضغط مباشرة.

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