تحيا مصر ينشر تفاصيل وتشكيل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الجديد

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك في حرم جامعة المستقبل.

في بداية الاجتماع، وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على روح الدكتور رضا عبدالرحمن عميد كلية الطب والأسنان بجامعة المستقبل الذي وافته المنية، ودعوا الله أن يتغمد الفقيد الرحمة وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

كما قدم الدكتور خالد عبدالغفار وأعضاء المجلس، الشكر للدكتور صديق عبدالسلام أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بمناسبة انتهاء مدة عمله كأمين للمجلس الاعلى للجامعات الخاصة والأهلية، والإنجازات التي تمت خلال فترة توليه المنصب، وأهدى له درع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كتقديرا لجهوده خلال فترة توليه المنصب والتي ساهمت بزيادة الجامعات الخاصة بعدد 6 جامعات عن العام الجامعي 2019/2020، ليصبح إجمالي عددها 26 جامعة بالإضافة إلى صدور قرارات جمهورية في عهده لعدد 9 جامعات خاصة جديدة، كما صدرت في عهده قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية (الجلالة والعلمين الدولية والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة في مدن "الطور وشرم الشيخ ورأس سدر" والمنصورة الجديدة)، كما أن هناك 4 جامعات جاري عرضها على مجلس الوزراء، بجانب زيادة 20 كلية في الجامعات، الخاصة ليصبح اجمالي عدد الكليات نحو 31 كلية، وزادت نسبة قبول الطلاب في الجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 34% عن الأعداد المقررة في 2018، وأصبح عدد الجامعات التي بها دراسات عليا 8 جامعات وذلك في 9 كليات بإجمالي شهادات علمية 19 منها (17 شهادة ماجستير و2 دبلوم مهني)، كما تمت الموافقة على 50 مذكرة تعاون وتفاهم بين الجامعات الخاصة والأهلية وعدد من الجامعات الحكومية والأجنبية خارج مصر.

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