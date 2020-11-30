سقوط محمد رمضان يثير ضحكات السوشيال ميديا "فيديو"

سقوط محمد رمضان، مشهد تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، ليصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ليكون وسيلة لإثارة الضحكات والسخرية، وخاصة بعدما تعرض لهجوم شرس بسبب صورته التي أشعلت شرارة الغضب بين الجمهور.

سقوط محمد رمضان

علق اليوتوبر المصري، عبدالله الشريف، على سقوط محمد رمضان، قائلًا: "ثقة في الله طيران"

وكان قد كتب محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا: "ثقة في الله..مايوقع إلا الشاطر".

سخر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من مقطع فيديو سقوط محمد رمضان، معربين عن سعادتهم بوقوعه في ذلك المأزق.

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كانت قد، قررت نقابة المهن التمثيلية وقف الفنان محمد رمضان حتى عودته من السفر والتحقيق معه أزمته الأخيرة، وتداول صورا له خلال حفل دبي وهو يحتضن مغني إسرائيلي شهير، برفقة عددا من الإسرائيليين.