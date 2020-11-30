من اعترافات "حربي وصباح" المتهمين بقتل والدهما: "خمورجي" وسمعته سيئة (تفاصيل)

حادث مؤسف استيقظ عليها أهالي مركز العسيرات بجنوب سوهاج، حين قام الشقيقان "حربي وصباح" بقتل والدهما "حامد"، بحجة سمعته السيئة وأن سلوكه منحرف و"خمورجي". حيث كانا الشقيقان يعيشان في منزلهما. وهو الذي يبلغ من العمر 60 عاما.

قرر الشقيقان برفقة شخص ثالث، الخلاص من والدهما، وذلك في يونيو الماضي، وكان الاتفاق بين الثلاثة أن يُقدم "فزاع" على قتله، ثم يتولى الآخران التخلص من الجثة بأي طريقة تضمن العبث بأدلة الجريمة، لكن القدر وجهود البحث الجنائي، ساقت "فزاع" للإعدام، وصباح وحربي للسجن المشدد، بعد اكتشاف الجريمة.

الواقعة بدأت، بقيام "فزاع" بقتل عمه "حامد" خنقا، ثم أكمل عليه نجليه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ووضعوا الجثة فى "جوال"، وربطوه بحجر، واستغلوا سكون الليل، وألقوا الجثة فى مياه النيل، بعد توثيق يديه وقدميه.

وفي اليوم التالي، اكتشف عدد من المارة في قرية مجاورة، جثة طافية في مياه النيل وموضوعة داخل جوال، وأبلغوا رئيس مباحث المركز حينها، المقدم أحمد المحرزى، الذي توجه إلى مكان الحادث، وتمكنت قوة من شرطة المسطحات من انتشال الجثة، وأخطر الضابط "المحرزي" النيابة العامة، التى انتقلت إلى مكان الحادث، وناظرت الجثة وتبين وجود إصابات فى الرأس والوجه، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب وكيفية الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت التحقيقات أن المجني عليه سيئ السير والسلوك، وأكدت أن مرتكب الجريمة هم نجليه بالاشتراك مع نجل عمهما، للتخلص من الأب، بسبب تعاطيه المخدرات وسوء سلوكه.

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وتمكنت قوة من مباحث العسيرات من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكاب الواقعة بغرض التخلص منه، نظرا لخلافاتهم الدائمة سويا، فضلا عن سوء سمعته.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة الواقعة، قبل أن تأمر بإحالتهما للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات سوهاج، والتى أسدلت الستار، اليوم الإثنين، على القضية، وقضت بإعدام "فزاع" وبمعاقبة "صباح وحربي" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لإدانتهم بارتكاب جريمة القتل العمد.