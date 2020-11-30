عضو باتحاد الصناعات: مافيش حاجة اسمها ذهب صيني.. والوقت مناسب للشراء الآن

قال رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات إن الذهب هو خزينة وزينة وسعر الذهب بمصر مرتبط بالبورصة العالمية وسعر اليوم يحركه الاقتصاد العالمي وحال استقرار الاقتصاد يهبط أسعار الذهب.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه مع نزول سعر الذهب ارتفع سعر البترول فالعلاقة عكسية بين الاستثمار والذهب.

وأضاف رفيق العباسي أن الأسعار بدأت في العودة للمعدلات الطبيعية مع انتعاش الصناعة مشيرا إلى أن السعر الآن مناسب للشراء ومن الممكن أن تزيد الأسعار قليلا.

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وأكد رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لا يوجد شيء اسمه ذهب صيني بل هو اكسسوار ولا يمكن إطلاق لفظ ذهب عليه.