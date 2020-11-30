محافظ الإسكندرية: نوة جديدة تضرب المحافظة خلال أيام

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تتعرض لأضعاف الأمطار التي كانت تشهدها خلال السنوات الماضية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «التغيرات المناخية التي شهدها العالم أدى إلى زيادة الأمطار التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية»، مشيرا إلى أن مياه الأمطار تدخل المنازل بالمناطق العشوائية.

وأضاف «نجرى حصر كامل للسكان المتواجدين في المناطق العشوائية لحل أزمة الأمطار»، مشيرا إلى أن النقاط الساخنة التي تشهد تجمع مياه الأمطار بالمحافظة ارتفعت من 70 إلى 93 نقطة.

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