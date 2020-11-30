محافظ الجيزة يوجه بحصر الأراضى الفضاء بأوسيم لإنشاء مواقف حضارية

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، بحصر قطع الأراضى الفضاء بمركز ومدينة أوسيم لدراسة إنشاء مواقف حضارية ونقل المواقف العشوائية المتواجدة بالمركز، لما تسببه من مظهر غير حضارى وازدحامات مرورية.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية، اليوم الاثنين، بمركز ومدينة أوسيم، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بعدد من المحاور المرورية.

وتفقد راشد مستشفى أوسيم المركزي؛ للاطمئنان على انتظام العمل والوقوف على الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وتواجد الأطقم الطبية، حيث شملت الجولة أقسام (الرعاية المركزة - التعقيم المركزى - الأشعة - وحدة المعامل المركزية - الصيدلية - أقسام الغسيل الكلوى)، مؤكدًا ضرورة استقبال كافة المرضى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والتخفيف عليهم.

كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم السماح بدخول المواطنين المنشأت والمرافق بدون ارتداء الكمامة، حفاظًا على السلامة العامة، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا فى سبيل النهوض بالمنظومة الصحية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

كما تفقد محافظ الجيزة، أعمال الرصف والتطوير لعدد من الطرق، منها أعمال وضع الطبقة الرابطة بطريق ترعة الزمر بالوحدة المحلية بالكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم بطول 2 كم وبتكلفة حوالى 7.5 مليون جنيه، موجهًا بمراجعة الأعمال والتأكد من تنفيذها طبقًا للمواصفات الفنية والهندسية مع التأكيد على تدعيم الطريق بأعمدة أنارة وتقليم الأشجار الموجودة على جانبى الطريق، حفاظًا على سلامة المارة.