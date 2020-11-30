عاجل.. غلق قضية ريجينى مؤقتا.. وبيان مشترك من النيابتين المصرية والإيطالية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان: إنه فى إطار التعاون القضائى المتبادل والمستمر بين "النيابة العامة المصرية" و"نيابة الجمهورية بروما" على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين، وآخرها اجتماع فريقى التحقيق بالنيابتين يومى الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضى بالقاهرة، والخامس من شهْر نوفمبر الجارى بروما، حيث قدم كل فريق للآخر كافّة ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بالواقعة، وبعد أن تبادل الفريقان الآراء برئاسة كل من "النائب العام المصرى"، و"النائب العام الجمهورى بروما"، توصلا إلى مجموعة من النتائج.

حيث أعلنت "نيابة الجمهورية بروما" عن نيتها إنهاء التحقيقات فى الواقعة بالاشتباه فى خمسة أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضى التحقيقات الأولية فى روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه.

وإن "النيابة العامة المصرية" رغم إحاطتها وتقديرها الإجراءات القانونية الإيطالية، إلا أنها تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده، إذ ترى أنه مبنى على غير أدلة ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التى سوف تتخذها "نيابة الجمهورية بروما".

فيما أعلنت "النيابة العامة المىصرية" أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفْراد تشكيل عصابى واقعة سرقة متعلقات الطالب المجنى عليه بالإكراه، حيْث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك، كما ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجنى عليهم فيها أجانب، منهم "إيطالى الجنسية خلاف الطالب المجنى عليه، وأنهم استعملوا فى ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم –على غير الحقيقة- إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف "النيابة العامة المصرية" فى تلك الواقعة على هذا النحو.

وأكدت "النيابة العامة المصرية" أن مرتكب واقعة قتل الطالب المجنى عليه لا يزال مجهولا، وأنها ستتصرف فى ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحرى بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، وتتفهم "نيابة الجمهورية بروما" قرار "النيابة العامة المصرية".

وأبدى الطرفان التزامهما باستمرار التعاون القضائى بينهما وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة، وتؤكد النيابتان أن التعاون القضائى بينهما كان وسيظل على أعلى المستويات فى كافة المجالات القضائية.