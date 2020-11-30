بيان النيابة العامة المشترك بين مصر وروما: كل فريق قدم ما لديه من معلومات في واقعة ريجيني

أكد البيان المشترك الصادر منذ قليل من النيابة العامة بجمهورية مصر العربية ونيابة الجمهورية بروما، أن فريق التحقيق المشترك قدم قدم مال لدية من معلومات للأخر. إذ جاء بالبيان: في إطارِ التعاوُنِ القضائيِّ المتبادَلِ والمستمِرِّ بين «النِّيابَةِ العَامَّةِ المِصْرِيَّةِ» و«نِيَابَةِ الجُمْهُوريَّةِ بِرُومَا» على مدَارِ السَّنَواتِ الماضِيَةِ وحتَّى الآنَ، وبعْدَ عقْدِ العَدِيدِ مِنْ الِاجْتِمَاعاتِ بيْنَ الطَّرَفيْنِ، وآخِرُهَا اجتماعُ فَرِيقَيِ التَّحقِيقِ بالنِّيَابَتَيْنِ يوْمَيِ الثَّامِنِ والعشْرِينَ منْ شَهْرِ أُكْتُوبَرَ المَاضِي بالقاهِرَةِ، والخَامِسِ مِن شَهْر نُوفِمْبِرَ الجَارِي بِرُومَا، حيثُ قَدَّمَ كلُّ فريقٍ لِلآخَرِ كافَّةِ مَا لدَيْهِ منْ مَعلُومَاتٍ وَمَا أسْفَرَتْ عنه التَّحقيقَاتِ بالواقِعَةِ.

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