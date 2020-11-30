النيابة العامة المصرية: تشكيل عصابي لسرقة الأجانب وراء السطو على متعلقات ريجيني.. وتوصلنا لأدلة

أعلنت «النيابة العامة المصرية» في بيان مشترك لها مع نيابة الجمهورية بروما صادر منذ قليل، أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.

وأضاف البيان، أنه ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب؛ منهم «إيطالي الجنسية» خلاف الطالب المجني عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم –على غير الحقيقة- إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف «النيابة العامة المصرية» في تلك الواقعة على هذا النحو.