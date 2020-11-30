مصر للطيران الناقل الرسمي لمؤتمر الناس والبنوك الرابع عشر

تشارك مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لمؤتمر الاقتصادي ومعرضة السنوي الرابع عشر "الناس والبنوك" بعنوان "التعافي الاقتصادي من كوڤيد ١٩"، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي على مدار اليوم وغدا.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام برعاية الأحداث والمؤتمرات في مختلف المجالات و انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي توليها الشركة الوطنية تجاه الوضع الاقتصادي في ظل ظروف كورونا و ما تبعها من تأثير علي الوضع الاقتصادي.

وتأتي مشاركة مصر للطيران كناقل رسمي للمؤتمر للعام الثاني على التوالي. وكانت فعاليات المؤتمر بدأت اليوم ويشارك في جلسات المؤتمر عدد من الوزراء والعديد من كبار المتخصصين ورجال الاقتصاد في مصر.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.