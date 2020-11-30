نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوطنية للانتخابات تعلن اكتمال 467 مقعدًا ببرلمان 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت إحصائية الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اكتمال 467 مقعدًا بالنظامين الفردى والقائمة ومتبقى 100 مقعد بالنظام الفردي بإعادة المرحلة الثانية للانتخابات، ومقعد دائرة ديرمواس بالمنيا المؤجل من المرحلة الأولى.

وبإعلان الهيئة الوطنية للانتخايات، فوز 110 مرشحين يصبح عدد المقاعد التى تم حسمها فى برلمان 2020 حتى الآن 467 مقعدا بينها 32 مقعدا بالنظام الفردى بالجولة الأولى للمرحلة الأولى، و110 مقعد بالنظام الفردى بجولة الإعادة للمرحلة الأولى، و142 مقعدا بنظام القوائم بالجولة الأولى للمرحلة الأولى و41 مقعدا بالنظام الفردى بالجولة الأولى للمرحلة الثانية، و142 مقعدا بنظام القوائم بالجولة الأولى للمرحلة الثانية، فيما يتبقى 100 مقعدا بالنظام الفردى لم تحسم حتى الآن وينتظر حسمها بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية، ومقعد دائرة ديرمواس بالمنيا مؤجل منذ من المرحلة الأولى ليصبح إجمالى أعضاء المجلس 568 مقعدا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارها رقم 89 لسنة 2020 بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات مجلس النواب التى أجريت أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج ويومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر الجارى فى الداخل والتى تضمنت فوز 110 مرشحين موزعين كالتالى: 13 فى محافظة الإسكندرية، و18 فى البحيرة، 2 فى الجيزة، و8 فى بنى سويف، و7 فى الفيوم، و15 فى المنيا، و12 فى أسيوط، 14 فى سوهاج، و9 فى قنا، و5 فى أسوان، و2 فى الوادى الجديد، و2 فى مطروح، و 3 فى الأقصر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أكدت أنها طبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية فى إجراء جولة الإعادة فى 13 محافظة، واتبعت أفضل الوسائل من أجل إتمام عمليات التصويت والفرز وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أمرت الهيئة بتعقيم اللجان صباحا ومساء خلال أيام التصويت أو وقت الفرز، وألزمت جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.

وأشارت الوطنية للانتخابات، إلى أن الهيئة فصلت فى جميع التظلمات المقدمة من المرشحين والبالغ عددها 50 تظلما على عملتى الاقتراع والفرز، واتبعت فى ذلك حياد القاضى وتجرده، واخطرت المتظلمين وفقا للقانون وقرارات الهيئة خلال مدة 24 ساعة من الفصل فيه، كما تم إضافة أصوات المصريين بالخارج التى تلقتها اللجنة المشرفة على تصويت الخارج المشكلة بالهيئة الوطنية للانتخابات، إلى نتائج الداخل بعد مراجعتها والتدقيق فى الأرقام الخاصة بعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى جولة الإعادة، ومطابقتها مع عدد الناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر باعتبارها قاعدة بيانات المصريين بالخارج، وكذا مراجعة ما حصل عليه كل مرشح فى تلك الجولة.