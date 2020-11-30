بيان عاجل من النيابة العامة المصرية ونيابة إيطاليا حول مقتل ريجيني ورد مصر على اتهام 5 أفراد أمن بارتكاب الجريمة

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدر النيابة العامة المصرية والنيابة الجمهورية بروما بياناً حول مقتل ريجيني في مصر، وقال البيان أنه وعلى مدار السنوات الماضية تم عقد العديد من الإجتماعات بين النيابتين ، وكان آخرها يوم الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي والخامس من نوفمبر الجاري، وتم تبادل كافة المعلومات الموجودة لدى البلدين، وبعد تبادل المعلومات بين النيابة المصرية والنيابة بروما تم التوصل إلى الآتي.

بيان عاجل من النيابة العامة المصرية ونيابة إيطاليا حول مقتل ريجيني

أولاً| أعلنت النيابة الجمهورية بروما أنها توصلت إلى اتها 5 أفراد ينتمون إلى جهات أمنية، وأن ما حدث منهم هو تصرفات فردية ليس لها أي صلة بجهات حكومية، كما عرضت إيطاليا هذه الإتهامات على قاضي التحقيقات بروما، ى وتحفظت مصر على هذا الإتهام لأفراد أمن مصريين ، مؤكدةً أن الإتهام ليس مبنياً على أدلة ثبوت.

ثانياً| ما توصلت النيابة العامة المصرية حول مقتل ريجيني، إلى اتهام تشكيل عصابي بسرقة متعلقات الطالب الإيطالي ريجيني، وتم العثور على متعلقات المجني عليه بحوزة أحد أفراد هذا التشكيل العصابي.

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ثالثاً| تؤكد النيابة المصرية على أن قاتل ريجيني ما زال مجهولاً، وأنه كلفت أجهزة البحث والتحري باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مع غلق الملف مؤقتاً، وتفهم نيابة روما للقرار المصري بالغلق المؤقت لملف ريجيني، مع التزام الطرفين بما تم التوصل إليه، مع مواصلة التعاون القضائي بين البلدين حال ظهور أي معلومات جديدة.