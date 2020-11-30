الشعب الجمهوري يهنئ 11 نائبًا أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزهم بمقاعد مجلس النواب رسميًا

هنأ حزب الشعب الجمهوري نوابه الفائزين بمقاعد في انتخابات الجولة الثانية بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وبلغ عددهم 13 عضو، وذلك عقب إعلان النتائج رسميًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

رصد موقع تحيا مصر حصص الأحزاب السياسية علي مستوي المقاعد الفردية لانتخابات مجلس النواب، بعد حسم جولات المرحلة الأولي وإعادتها، والجولة الأولي من المرحلة الثانية، ولا يتبقي سوي إعادة المرحلة الثانية، بواقع 100 مقعد، ستجري عليها فى الأسبوع الأول من ديسمبر.

مقاعد مجلس النواب الفردية مقدرة وفق القانون بـ284 مقعد، كان منها 143 مقعد بالمرحلة الأولي و141 مقعد بالمرحلة الثانية، بالمرحلة الأولي أجريت الانتخابات الفردية علي 142 بعد تأجيل المنافسة علي مقعد دائرة ديرمواس، بالمنيا وتم حسم 32 مقعد من الجولة الأولي وأجريت جولة الإعادة علي 110 مقعد، وبالجولة الأولي من المرحلة الثانية حسمت 41 مقعد من أصل الـ141 ويتبيقي 100 مقعد لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية، فى الوقت الذي توفي أحد النواب الفائزين من الجولة الأولي للمرحلة الثانية عن حزب الشعب الجمهوري ومن المنتظر أن تجري عليها انتخابات تكميلية بعد انطلاقة مجلس النواب الجديدة.

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