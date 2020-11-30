الولايات المتحدة الامريكية تستعد لطرح 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

تستعد الولايات المتحدة الامريكية لطرح 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا حتى نهاية ديسمبر، وذلك وفقا لما ذكره موقع CNN الإخباري.
دعا مستشارو لقاح كورونا بمركز السيطرة على الامراض الوقاية منها إلى اجتماع طارئ، غدًا الثلاثاء، للتصويت على من سيحصل على لقاح كورونا أولًا بمجرد الموافقة عليه.
ترغب اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في تقديم المشورة للجمهور قبل اتخاذ أي قرار من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" بشأن التفويض الطارئ للقاح.
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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.
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