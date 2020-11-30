أحمد موسي ينفي حدوث أي تغييرات وزارية خلال الفترة الحالية: البرلمان أجازة

قال الإعلامي أحمد موسى فوجئنا بتشكيلات وزارية جديدة وشائعات لا حصر لها حول تعديل وزاري جديد وهو امر غير صحيح بالمرة ولا يوجد تعديلات وزارية وإذا كان هناك تعديل فسيكون بعد انعقاد مجلس النواب الجديد العام المقبل فالمجلس أجازة حاليا.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن البعض يجري خلف الشائعات وما انتشر على السوشيال ميديا أكاذيب ولا علاقة لها بالواقع قائلا «هو في تعديل وزاري هيستخبى».

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وتابع قائلا : «نقفل الموضوع ومحدش يتكلم فيه تاني .. شائعات هدفها إثارة البلبلة ومحدش عارف مين صاحب الشائعة».