بالفيديو.. مايا مرسى: تعيين 20% من النساء فى مجلس الشيوخ أسعد خبرللمجلس القومى للمرأة

قالت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن أسعد الأخبار الذى استقبلتها هو تعيين عدد كبير من النساء فى مجلس الشيوخ وصل إلى 20%، بعدما كان 10% فقط.
وأشارت خلال حديثها فى لقاء " نائبات الشيوخ"، إلى أن أمام نائبات الشيوخ عددًا من الملفات المهمة والمحورية، سواء تخطيط، أو صحة أو خدمية وغيرها.وعبرت رئيس المجلس القومى للمرأة عن سعادتها بتولى السيدة فيبى فوزى، وكالة مجلس الشيوخ، مؤكدة على أن رئاستها لمنصب الوكيل، يعد فخر أمام العالم.
وأثنت مرسى أيضًا على تعيين أم الشهيد، النائبة عائشة عبدالغنى، مشيرة إلى أنها فخرًا للجميع، فقد قدمت فلذة كبدها فداء للوطن.
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