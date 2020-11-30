أحمد موسى عن سيشن سقارة: الواقعة جريمة يعاقب عليها القانون

علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة فوتوسيشن سقارة، قائلا: «مشهد مدان ومش كويس».
وتابع خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «عارضة الأزياء دخلت مرتدية عباءة سوداء، وكان يجب أن تحصل على تصريح وموافقة من هيئة الآثار»، مضيفا «وزارة الآثار تمنح تصريح لجلسات التصوير الإيجابية فقط».
وأكمل «يوجد مليون علامة استفهام، إزاي الفتاة دخلت والتقطت هذه الصور دون أن يراها أحد، أكيد هناك شخص ساعدها»، مردفا « ما حدث جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة كون قانون الآثار ينظم عملية التصوير بالمناطق الأثرية».
وأردف «مش مسموح لأي شخص يلتقط صورا خلسة بمناطق أثرية»، مضيفا «تحقيقات النيابة ستكشف الحقيقة».
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وأشار إلى أن النيابة تسمع أقوال المصور في الوقت الراهن، مردفا «لا يجب أن يتكرر هذا المشهد بشكل قانوني أو غير قانوني كونه مهين».
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