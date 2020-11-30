بالفيديو.. فيبى فوزى: المجلس القومى للمرأة مؤسسة وطنية.. والقيادة السياسية تكن تقدير شديد للمرأة

قالت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبى فوزى، إن المجلس القومى للمرأة هو المؤسسة الوطنية، المعنية بهموم ومتطلبات المرأة. وتابعت خلال حديثها فى لقاء "نائبات الشيوخ"، الذى نظمته المجلس القومى للمرأة، لقد قادت رئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي، المجلس إلى العديد من النجاحات، بعد قامات وطنية ممتازة فى تاريخ الملجس، كما أنها غيرت العديد من المفاهيم، وفتحت ملفات كثيرة أيضًا". اقرأ أيضًا: وكيلة الشيوخ بجلسة اللائحة: نعمل علي دعم الوطن

وأضافت:" لمسنا من القيادة السياسية تقدير كبير للمرأة، وفى كل لقاءات السيد الرئيس كنا نشعر بمدى تقديره للمرأة المصرية". وأضافت:" لمسنا من القيادة السياسية تقدير كبير للمرأة، وفى كل لقاءات السيد الرئيس كنا نشعر بمدى تقديره للمرأة المصرية". وأختتمت حديثها قائلة:" يظل فخرى الكبير، فى المجال العام هو عملى فى المجلس القومى للمرأة، فهو بمثابة حصن للمرأة، ومصدر قوتها".



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