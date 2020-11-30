مصطفى درويش يتبرع لطلاب جامعة دمنهور بالمصاريف الدراسية

كشف الممثل مصطفى درويش عن تبرعه لعدد من الطلاب غير القادرين في جامعة دمنهور بالمصاريف الدراسية.

نشر درويش عبر حسابه بموقع الفيديوهات الشهير "انستجرام"، مقطع فيديو قصير له أثناء تكريمه من جامعة دمنهور التي تعلم بها، معبرا عن سعادته بهذا التكريم وكذلك عن تبرعه بربع إيراداته المقبلة للطلاب غير القادرين.

وكتب على الفيديو قائلًا: "ده مش تفضل مني ، دي اقل حاجة اقدر اقدمها لولاد بلدي و جامعتي، الخير اللي انا فيه ده انتوا السبب فيه بعد ربنا".

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال مصطفى درويش كانت حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا"، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، عصام السقا ورضوى جودة.