غدًا.. احتجاجات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بسبب زيادة المصروفات

دعا اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى تنظيم احتجاجات على زيادة قيمة المصروفات الدراسية على الطلاب، بالإضافة إلى مشكلات دراسية أخرى.

وأكد اتحاد أن المصروفات الدراسية لا تعكس جودة العملية التعليمية ومطلوب رفع جودة التعليم لتساوي قيمة المصروفات وزيادة المرافق وتحسين الاتصال وتنفيذ التعلم المزدوج.

وأصدر اتحاد الطلاب بيانًا طالب فيه بضرورة أن يتمتع الأساتذة بالجامعة باستقلالية أقل لسن تغييرات إشكالية في النظم التعليمية وسط العام الدراسي.

وطالب الاتحاد بوجود إعانات تعليمية وتنفيذ نظام النجاح الرسوب بشكل مستمر وتوفير نظم أكثر مرونة لاستيعاب ظروف الطلاب فضلًا عن زيادة التواصل بين الإدارات والطلاب.

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وشدد على وجود الطلاب كعنصر أساسي في اتخاذ القرارات واستشارة رئيس الجامعة لاتحاد الطلاب قبل اتخاذ أي قرار يمس الطلبة وتعليمهم، وتجديد مطلبهم بتحديد معاد واضح وصريح لحفل ترخج خريجي الجامعة.