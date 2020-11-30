جدة - نرمين السيد - وبدأت أعمال تطوير الميدان منذ سبتمبر 2019، بحجم تكلفة تقديرية بلغت ما يقرب من 150 مليون جنيه. وجاءت فكرة التصميم بأن تكون هناك علامة مميزة للميدان بوضع مسلة فرعونية، فى منتصفه، ليضاهى بذلك أشهر ميادين العالم، إلى جانب تثبيت أربع كباش فرعونية على القواعد المخصصة لها بجوار المسلة لإضفاء طابع الحضارة الفرعونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. إضاءة مبهرة وكباش ومسلة.. ميدان التحرير يتزين فى أبهى صوره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.