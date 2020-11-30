الارشيف / أخبار مصرية

شاهد.. إضاءة مبهرة وكباش ومسلة.. ميدان التحرير يتزين فى أبهى صوره

0 نشر
أحمد حماد 2020-11-30 18:52 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وبدأت أعمال تطوير الميدان منذ سبتمبر 2019، بحجم تكلفة تقديرية بلغت ما يقرب من 150 مليون جنيه.

وجاءت فكرة التصميم بأن تكون هناك علامة مميزة للميدان بوضع مسلة فرعونية، فى منتصفه، ليضاهى بذلك أشهر ميادين العالم، إلى جانب تثبيت أربع كباش فرعونية على القواعد المخصصة لها بجوار المسلة لإضفاء طابع الحضارة الفرعونية.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. إضاءة مبهرة وكباش ومسلة.. ميدان التحرير يتزين فى أبهى صوره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا