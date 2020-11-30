وحدة تكافؤ الفرص بقنا تناقش سبل مناهضة العنف ضد المرأة فى الصعيد

جدة - نرمين السيد - وحسب بيان لـ وزارة التنمية المحلية، ناقشت الورشة، مجموعة من محاور العنف ضد المرأة، منها العنف الجسدى، والنفسى، واللفظى، والعصبية القبلية فى الصعيد، والجوانب القانونية للعنف.

كما نفذت محافظة القاهرة ندوة توعوية عن مناهضة العنف ضد المرأة، بمركز طبى أبو السعود، بمصر القديمة.

وتناولت الندوة أشكال العنف ضد المرأة، وكيف تتصرف المرأة حال تعرضها لأى شكل من أشكال العنف، وإلى من تلجأ.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية للمحافظات بتفعيل الأنشطة خلال حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى تقام خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من كل عام، والمتعارف عليها دولياً ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.