وزير التعليم العالى يبحث استعداد الجامعات لامتحانات الميد ترم

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدورى، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور صديق عبد السلام، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك فى حرم جامعة المستقبل.





فى بداية الاجتماع، وقف أعضاء المجلس دقيقة حدادا على روح الدكتور رضا عبد الرحمن، عميد كلية الطب والأسنان بجامعة المستقبل، الذى وافته المنية، ودعوا الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقدم الدكتور خالد عبد الغفار، وأعضاء المجلس، الشكر للدكتور صديق عبد السلام، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بمناسبة انتهاء مدة عمله كأمين للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، على الإنجازات التى تمت خلال فترة توليه المنصب، وأهدى له درع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقديرا لجهوده خلال فترة توليه المنصب، والتى ساهمت فى زيادة الجامعات الخاصة بـ 6 جامعات عن العام الجامعى 2019/2020، ليصبح إجمالى عددها 26 جامعة، بالإضافة إلى صدور قرارات جمهورية فى عهده لعدد 9 جامعات خاصة جديدة، كما صدرت فى عهده قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية، هى: "الجلالة، والعلمين الدولية، والملك سلمان الدولية، والمنصورة الجديدة.

وقدم الوزير والمجلس التهنئة إلى الدكتور محمد حلمى الغر، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، بمناسبة صدور القرار الوزارى رقم 559 لسنة 2020 بتعينه أمينا لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، معربا عن أمله فى استمرار الإنجازات خلال فترة توليه المنصب الجديد، مشيرا إلى أن الدكتور محمد حلمى كان عضوا فى المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وشغل منصب مستشار الوزير لشئون الجامعات الخاصة، كما عمل مديرا لمستشفيات عين شمس التخصصى والدمرداش الجراحى، وعميدا لكلية طب جامعة 6 أكتوبر.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة التزام كافة الجامعات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة وحازمة مع جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية.

وتابع الوزير سير العملية التعليمية فى ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، الذى يجمع بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد، مشيرًا إلى ضرورة التزام الكليات بالإجراءات الاحترازية أثناء أداء الطلاب لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميد ترم"، مع التأكيد على إقامتها فى موعدها.

وأحيط المجلس علمًا بالقرار الوزارى رقم 4747 بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لمدة عام، حيث سيتكون المجلس من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشارى الوزير فى الجامعات الخاصة والأهلية، بالإضافة إلى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ووزير الصحة الأسبق، والدكتور السيد أحمد عبدالخالق، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، والدكتور يوهانسون يحيى عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، بالإضافة إلى رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وبنها.

كما يتكون المجلس من رؤساء مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية، وجامعة حورس، وجامعة 6 أكتوبر، والجامعة الفرنسية الأهلية، على أن تكون نهاية مدة تعيينهم فى المجلس حتى 15 أبريل 2021.

وناقش المجلس توصيات اللجنة التى تم تشكيلها لوضع نظام وآليات تنسيق الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية، ليكون نظام مماثل لتنسيق الجامعات الحكومية.

ووافق المجلس على تعديل اللوائح الداخلية للكليات، وذلك بإضافة نص يسمح بتطبيق نظام "التعليم الهجين" بالكليات، وذلك تمهيدًا لإصدار قرار وزارى لكل كلية بالجامعات.