فيديو.. الفريق أسامة ربيع: قناة السويس بخير وتقدم كل جديد

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن أعداد السفن المارة فى القناة خلال شهر نوفمبر 2020 تقدر بـ1614 سفينة، مقارنة بـ1594 سفينة فى نوفمبر من العام الماضى، بزيادة 1.25%.





وأضاف الفريق ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن العائد بالدولار خلال شهر نوفمبر 2019 كان 467.75 مليون دولار، وفى نوفمبر 2020 قدر بـ486.71 مليون دولار، بزيادة 2.1%. وتابع: "الحمد لله الأمور ماشية بخطى ثابتة، وبدأت التجارة تعود مرة أخرى، وهناك زيادة فى عدد السفن والعائد بالدولار، وقناة السويس بخير وتقدم كل جديد". وأوضح أن مشروع قناة السويس الجديدة الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان قاطرة المشروعات العملاقة، وتحولت القناة بعد المشروع بشكل كبير ليتم تقليل زمن التقاطر ومرور سفن عملاقة، مضيفة: "قناة السويس خارج أى منافسة مع أى ممر مائى".

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