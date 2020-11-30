نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر صورة لـ "فتاة سقارة" بالعباية قبل دخولها المنطقة الأثرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على صورة لفتاة سقارة وهي ترتدي زي مصري "العباية السمرا" قبل دخولها إلى منطقة سقارة حيث كانت مصادر قد كشف عن تفاصيل ملابسات واقعة فتاة سقارة التي تم التقاط عدد من الصور لها بزي مصري قديم أمام هرم "مصطبة" زوسر، ونشرت فيديو وصفه المتابعون بغير اللائق.

وقال مصدر مطلع داخل وزارة السياحة والآثار إلى الفجر إن الفتاة وبصحبتها 3 شباب ضمنهم سائق خاص دخلوا إلى المنطقة كزوار عاديين وكانت الفتاة ترتدي ملابس وصفها بـ "المصرية العادية وأوضح: "عباية سمرا"، ثم طلبوا من أحد رجال أمن المنطقة اصطحابهم لمنطقة الهرم المدرج.

وفجر المصدر مفاجأة جديد حيث قال إن هناك عناصر متواطئة من أفراد داخل سقارة، ولكنه لم يوضح أكثر من ذلك، وأكد أن الأمن يتخذ إجراءاته حاليًا.

والفتاة قامت بخلع زيها "العباية" وكانت ترتدي تحته الزي الذي ظهر بالصور، وقامت بعمل فيديو وجلسة تصوير وهي تحمل عدد من الشارات المصرية القديمة وفي خلفيتها الهرم المدرج.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار قامت بتحويل الواقعة للنيابة الإدارية، كما أن شرطة السياحة والآثار تحركت في تحريات سريعة، للوقوف على من هو المتسبب في مثل هذه الحوادث التي أصبحت تحمل طابع التكرار خصيصًا بعد واقعة هرم خوفو.