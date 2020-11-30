انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تعلن خريطة تساقط الأمطار بداية من الغد وتفاصيل حالة الطقس الثلاثاء 1 ديسمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة تساقط الأمطار بدايةً من الغد الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر وحتى الأحد القادم، وذلك بعد موجة من عدم الإستقرار على أغلب محافظات الجمهورية نهاية الأسبوع الماضي، والتي صاحبه أمطار غزيرة على العديد من المحافظات، مع انخفاض درجات الحرارة.

الأرصاد الجوية تعلن خريطة تساقط الأمطار بداية من الغد

وجاءت خريطة تساقط الأمطار على مدار الـ6 أيام القادمة كما يلي.

أمطار الثلاثاء 1 ديسمبر

متوسطة إلى خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية “الإسكندرية ومطروح والسلوم وبور سعيد والعريش ورفح”، وخفيفة على مناطق الوجه البحري “كفر الشيخ والبحيرة”.

أمطار الأربعاء 2 ديسمبر

متوسطة إلى خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية “الإسكندرية ومطروح والسلوم وبور سعيد والعريش ورفح”، وخفيفة على مناطق الوجه البحري “كفر الشيخ والبحيرة”.

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أمطار الخميس 3 ديسمبر

لا يوجد أمطار

الجمعة 4 ديسمبر

لا يوجد أمطار

السبت 5 ديسمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة، على بلطيم ودمياط وبور سعيد ورفح والعريش”.

أمطار الأحد 6 ديسمبر

أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية

حالة الطقس الثلاثاء 1 ديسمبر

وحول طقس الغد الثلاثاء، قالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، بأنه يسود طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ودرجات الحرارة كما في بيان الأرصاد التالي.