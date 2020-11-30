بالفيديو.. النائبة عائشة عبد الغنى "أم الشهيد": مجلس الشيوخ ضم عددًا من الخبراء والكفاءات المميزة

قالت النائبة عائشة عبد الغنى، عضو مجلس الشيوخ، أم الشهيد الظابط محمد عيد:" أشكر الرئيس السيسي على ثقته فى شخصي، بتعيينه لى فى المجلس الحالى، لكى أساهم فى رعاية حقوق المصريين، بصياغة الدستور أو بعض مواده".

وتابعت حديثها لـ تحيا مصر، أشعر أن الرئيس بتعييناته، أكمل النسب متواجدة فى الشارع المصري، حيث خصص نسب للأديان، وجميع الفئات المهنية، والإعلاميين،وجاءت التعيينات متوازنة.



جاء ذلك خلال لقاء "نائبات الشيوخ"، والذى يعقد فى المجلس القومى للمرأة، بحضور مايا مرسي، ووكيل مجلس الشيوخ فيبى فوزى.