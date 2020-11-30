تفاصيل مواعيد غلق المحلات صيفًا وشتاءًا.. وعقوبات المخالفين

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية مواد قرار فتح المحلات التجارية وتنص مواد القرار في المادة الأولى تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشر مساء صيفا والعاشرة مساء شتاء على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفا والساعة الحادية عشر مساء شتاء.

وأضاف قاسم خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم تشكيل لجان في كل المحافظات من المحليات والجهات السياحية وبالتنسيق مع الداخلية لتطبيق القرارات.

وكشف قاسم عن عقوبات عدم التطبيق مؤكدا أن القانون نص على حال عدم الالتزام يتم المتابعة خلال 15 يوم إذا التزم ينتهي الأمر أما إذا استمر الخرق يتم غلق المحل لمدة شهر ولا يعود للفتح إلا بموافقة وإذا كان هناك إصرار على عدم الالتزام يتم إلغاء الترخيص.

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