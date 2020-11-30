فودافون تعلن عن موبايل سامسونج A51 بالتقسيط.. اعرف سعره

أعلنت فودافون عن موبايل سامسونج A51 بالتقسيط ضمن عروض فودافون في الجمعة البيضاء المعروفة عالميًا بـ "البلاكفريداي" ويقبل فيها الملايين على شراء المنتجات لتداولها بخصومات وعروض شيقة.
ونشرت فودافون عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "اشترى A51 النهارده بـ 4699 وقسط مع بطاقه CIB الائتمانيه على 24 شهر بدون فوائد".
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