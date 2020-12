لطلاب المدارس.. المصرية للاتصالات WE توفر باقة NITRO بخصم 50%

أعلنت المصرية للاتصالات WE عن باقة NITRO بخصم 50% لدعم طلاب المدارس في ظل منظومة التعليم الجديدة القائم على المنصات الدراسية الإلكترونية بشكل كبير، لذا توفر لهم المصرية للاتصالات باقات النت بأسعار بسيطة.



شروط المصرية للاتصالات للاشتراك في عرض نيترو للطلاب



• هذا العرض متاح لخطوط طلاب وزارة التربيه والتعليم فقط.

• يتم استخدام الميجابايتس علي التطبيقات والمواقع المحددة علي تابلت الوزارة فقط.

• يتم منح العرض تلقائيا عند الاشتراك او التجديد بباقات Nitro من خلال (My We App او فروع WE )

• يمكن الاستفاده من العرض مره واحده خلال مدة العرض (30 يوم)

• سيتم تجديد الباقه على الميجابايتس الاساسية تلقائياَ عند ميعاد التجديد

• لابد من وجود رصيد كافي على الخط للاستفادة من العرض

• يتم ترحيل الميجابايتس الأساسية المتبقيه للشهر القادم.